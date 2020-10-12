對於基隆輕軌若升級成捷運，預算恐再向上攀升，交通部長林佳龍今日表示，過去是從基隆到台北，點對點運輸來看，現在因為北宜高鐵、汐民線捷運同時推動，重新定位基隆輕軌提升到首都圈軌道路網的捷運，定位後所創造的價值，超乎原來單條捷運，包括國土規劃、區域發展等，像是基隆河谷未來發展，會因大台北捷運網延伸而帶動。

林佳龍說，另外就是先前跟民汐線捷運的競合，也可做整合，再加上北宜高鐵匯流，就會形成大的運輸轉運中心，台鐵可藉機把過去瓶頸路段打通，也可重新定位，可說是未來北北基，甚至到宜蘭、桃園的軌道路網都打通，也應北北基三位市長的建議，交通部成立北北基軌道路網政策溝通平台，明天會召開第一次會議，目前都已做好幕僚準備，再正式對外公布大家有共識的部分。

至於花東鐵路電氣化方面，林佳龍說，花東鐵路電氣雙軌化是前瞻重要項目，9月時交通部已完成綜合規畫跟環評，現在報行政院核定，這段打造環島高快速鐵路網，西部高鐵、東部快鐵非常重要，尤其南迴鐵路電氣化預期在今年完成，現在全國環島鐵路只剩花東段尚未電氣化，再加上雙軌化，會加速推動。

(中時 )