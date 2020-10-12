國家聯盟冠軍系列賽明日在遊騎兵隊主場開打，勇士隊今（12）日公布前3戰先發投手，和外分區賽一樣，佛萊德（Max Fried）打頭陣，安德森（Ian Anderson）、萊特（Kyle Wright）分別投第2、3場，明天佛萊德將與道奇隊伯勒先發對決。

佛萊德例行賽7勝0敗、自責分率2.25，季後賽先發2場0勝0敗，不過自責分率3.27還不錯，分區賽對馬林魚首場較不理想，投4局掉4分，明天對戰實更強的道奇隊要能找回球感。

安德森在3人中最年輕，8月才升上大聯盟，例行賽出賽6場，3勝2敗、自責分率1.95，季後賽2場先發，對紅人、馬林魚都拿下勝投，投11.2局飆出17K，無失分，表現最搶眼。

萊特本季出賽8場，戰績2勝4敗、自防禦率5.21，季後賽先發1場，對馬林魚投6局，無失分拿下勝投。

勇士隊在季後賽表現最佳，不僅拿下5連勝，其中還有4場完封對手。平均自責分率只有0.92，居次是就是道奇，也是5連勝、平均自責分率2.00。打擊原本是勇士的強項，但季後賽平均打擊2成30僅排第9，道奇隊2成58排名第4，或許真就是國聯冠軍戰的關鍵。

(中時 )