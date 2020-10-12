台灣在新冠肺炎疫情控制得當，且政府非核家園的政策下，全力推動太陽能與風力發電等再生能源，國內太陽能業者因應內需市場成長，以及強化股東結構，相繼辦理現增。元晶(6443)董事會決議辦理現金增資，發行股數1億股，籌得資金將用以償還銀行借款；達能(3686)董事會決議申購配售方式辦理國內現增發行普通股，額度4000萬股，考量轉型之營運規劃及持續大規模發展，強化股東結構並充實轉型營運資金。

根據最新公布的9月營收，太陽能相關個股中，安集(6477)營收表現動能最強勁，太陽能模組年產能120MW已全數被客戶預訂完，9月單月營收3.62億元，年增2.18倍，創歷史單月新高；累計1～9月 營收達17.46億元，年增42.16％。安集今年在電站總裝置容量預計將從58.8MW增至70MW，其中增加的5MW已加入併網，貢獻今年營收。安集股價從3月中的15.4元，上漲至高點46.85元，漲幅也有2倍。

聯合再生(3576)能源公告9月自結合併營收為11.83億元、略低於8月，累計第三季合併營收約35.15億元，季增6.74％。聯合再生表示，公司持續推出新模組產品，為台灣特殊環境打造之「Glory Peach」系列雙玻半切雙面發電太陽能模組，利用自產P型PERC單晶雙面電池與半切技術，採用先進封裝技術有效降低串聯電阻於自製雙玻雙面模組， 顯著提升45％發電功率，將於10月開始出貨，挹注第四季營運成長動能。

元晶9月合併營收約4.37億元、月減9.48%，年增23.55％、累計第三季合併營收約13.65億元，季增11.51％。達能9月營業收入為新台幣10.46百萬元，營業收入較去年同期成長6.56%。

(時報資訊)