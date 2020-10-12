PCB鑽針廠—尖點(8021)因5G及蘋果等手機客戶訂單狀況良好，9月合併營收攀升至2.74億元，月增3.4%，為今年單月新高，隨著公司搶攻5G新應用效益顯現，且執行聚焦收歛有成，尖點管理中心總經理林若萍表示，第4季可望比第3季好，毛利率將優於上半年，明年業績也會比今年好。

受惠於5G及ABF等客戶訂單強勁，且車用及手機需求增加，尖點業績自第3季重回成長軌道，9月合併營收為2.74億元，月增3.4%，年成長5.16%，為今年單月新高，也是公司結束虧損轉投資事業後，連兩個月呈現年成長，累計第3季合併營收為7.99億元，季增8.26%，年成長2.3%，為今年單季新高，累計前9月合併營收為21.32億元，年減3.11%。

尖點自2019年開始執行聚焦收斂策略，雖然今年營收呈現年減，但在經營獲利提升上已看到明顯成效，第2季合併毛利率已由去年同期的26.3%上升至30.4%，費用率部份亦在公司力行嚴格管控的政策執行下，第2季費用率亦由去年同期的18.2%下降至16.6%，在毛利率及營利率雙雙成長帶動下，第2季及上半年營業利益分別年增25.9%及39.9%，由於第3季營收規模放大，且減虧效益已呈現在獲利表現上，預估第3季獲利可望有不錯表現。

在新產品方面，5G相關應用激增，PCB廠產品升級，帶動尖點5G系列鑽針產品出貨穩定放量，尖點預估，5G系列鑽針產品佔營收比重可望達10%，5G系列產品亦成為尖點業績成長新推手。

隨著傳統旺季來臨，目前尖點鑽針產能利用率維持85%至90%間，鑽孔約80%，刀具稼動率亦拉升至50%左右，由於客戶訂單強勁，尖點持續進行製程去瓶頸化，今年已增加約10%的產能，尖點也在台灣樹林廠區增設鍍膜產線，以因應客戶需求。

展望第4季，林若萍表示，5G、車用及手機客戶訂單狀況不錯，第4季業績可望比第3季好，下半年毛利率也會比上半年好，明年業績亦會比今年好。

(時報資訊)