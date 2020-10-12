金管會證期局表示，核准聯邦投信申報募集開放式債券型「聯邦2023年到期全球ESG優質債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「聯邦2023年到期全球ESG優質債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元，外幣級別等值新台幣100億元整，由日盛銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元及人民幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券、全球具環境、社會及治理（ESG）投資概念的債券總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％，而投資於投資級債券的總金額，則不得低於基金淨值的80％。

同時，此基金存續期間為自成立日次一營業日起屆滿3年當日止，自成立日起第8個營業日起即不再接受受益權單位申購，並自成立日起開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％、並歸入基金資產。

(時報資訊)