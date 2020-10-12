928檔期推波助瀾，建商推案信心依舊爆棚，第三季全台進場新案總銷及戶數較上季都有2~3成的漲幅，建商看好全台各大重劃區的買氣，積極佈局，除了吸引剛性買盤外，也盼吸引投資客出手，拉抬熱度。據數字科技旗下的591新建案調查統計第三季新案大數據，發現房市仍維持多頭，其中點閱數部分，雖受民俗月影響較上季微幅下滑近2%，但與去年同期相比大漲3成，另建商推案信心依舊高漲，第三季六都、新竹進場新案，包括個案數、總銷、總戶數及平均開價較第二季都呈現正向成長，議價率部分也在1成上下浮動，房價保持水準。

全台房價最高的台北市，第三季進場新案平均開價單坪重返百萬元水準，主因是北市第三季新案多在精華地區，像是中山大直、士林天母、台大商圈等，上述地區素地稀少拉抬新案價格到百萬以上，但因地段有一定支撐性，議價率略為下滑1%左右，依舊吸引周邊有地緣性的高資產族群詢問。

今年度因低利環境帶動投資客進場意願，再加上剛需自用市場等雙重力道，新北市包括板橋江翠、三重仁義及新店央北等各大重劃區，新案陸續供給添柴火，第三季新案總戶數較上季成長近3成，總銷也有1成的漲幅，最大量體出現在上半年推案相對冷清的土城暫緩重劃區。

桃竹地區可說是北台灣表現最亮眼的區塊，桃園第三季新案總銷與戶數較上季成長超過七成，主要是小檜溪、龜山A7、中路重劃區的案量加持。新竹房市今年一路「夯」，第三季新案集中在縣三重劃區及近高鐵的區塊，屬較精華地段。台中今年上半年表現在疫情、建照推延下沉寂多時，第三季終於恢復水準，總銷較第二季更是幾乎翻倍成長，除了南屯嶺東重劃區有外，在捷運綠線即將完工的利多下，沿線推案百花綻放。

台南第三季進場新案戶數較上季戶數成長7成以上，大量體新案集中在安平區；高雄新案總銷銳減近5成，主要是第三季多為仁武、鳳山外圍區塊。

(時報資訊)