歌仔戲小旦林美照有嬌滴滴的聲線，被譽為「娃娃音始祖」，今年65歲的她身體狀況亮紅燈，5月切除腸道的20顆腫瘤，並動聲帶及白內障手術，曾嚷著「不想要躺著活」，目前的休養狀況也曝光。

根據《TVBS新聞網》報導，林美照近期拿到健康報告，許多數據都比之前進步，呈現出身體越來越健康，她笑稱可能是迷上吃蔬食餐有關，開心地大喊：「休息了2年多，終於可以開始再復工過過戲癮了！」

林美照先前聲帶受損開刀，後來又因急性肺炎住進加護病房，幸好都順利康復，但去年某天起床時突然發現天旋地轉，就醫檢查診斷出耳石掉落，被醫師囑咐不能提重物、用力回頭，但林美照沒聽進去，讓經紀人生氣又無奈。

今年5月，林美照以微創內視手術方式取出20顆腸道小腫瘤，為了保持健康、不想麻煩兒女，會強迫自己運動、保養，至於經濟問題，她回應有存養老金，等身體康復後也會回歸舞台，最晚年底就能復出接戲。

(中時新聞網)