台灣目前將帛琉定位為第一個可作為「旅遊泡泡」的國家，交通部長林佳龍今日表示，在防疫紓困到振興的同時，也針對旅遊，從防疫旅遊到安心旅遊到國際旅遊做規劃。

在國際旅遊方面超前部署，是要配合指揮中心的決定，從特定地區像帛琉，因為比較單純，且有既有航班，又是國人熟悉的旅遊目的地，所以作為超前部署的示範，但一切的推動都還是要以指揮中心綜合判斷來做決定。

談及雙十連假疏運昨日順利落幕，林佳龍也說，這次從中秋到雙十連假的交通疏運，都算順暢，這是政府各單位跟用路人大家一起，讓連假有較順暢的交通，代表政府表達感謝，這次也有些精進跟創新作為，也有它的效果，將總結經驗，不斷檢討、改善

基本上比預期的路況還要順暢，包括高乘載也提早時間結束。

林佳龍說，公共運輸從台北到宜花東之間也有增長，希望能促成的分流措施也有落實，可以說充滿感謝，也放下心頭的重擔，不過每次連假的狀況都有特殊性，將會針對明年跨年、春節期間提早做規劃，希望在既有基礎上能更好。

(中時 )