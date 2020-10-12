天氣逐漸轉涼，新冠肺炎疫情再趨緊張。據大陸國家衛健委網站12日發布消息指出，10月11日全大陸31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，均為境外輸入病例（上海5例，遼寧4例，廣東3例，河北2例，山西2例，北京1例，天津1例，內蒙古1例，福建1例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

但是無症狀感染病例增加，11日全大陸共新增無症狀感染者32例（境外輸入29例）；當日轉為確診病例1例（為境外輸入）；當日解除醫學觀察17例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者395例（境外輸入390例）。

當日新增治癒出院病例9例，解除醫學觀察的密切接觸者742人，重症病例與前一日持平。境外輸入現有確診病例230例（無重症病例），現有疑似病例9例。累計確診病例3029例，累計治癒出院病例2799例，無死亡病例。

截至10月11日24時，現有確診病例230例（其中重症病例0例），累計治癒出院病例80714例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例85578例，現有疑似病例9例。累計追蹤到密切接觸者841178人，尚在醫學觀察的密切接觸者7961人。

對於大陸衛健委公布的消息及病例人數，遭到大陸網友質疑，一位網友就指出：「青島不是6個確診，6個無症狀嗎？」

青島市11日上午就公布新增3例新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者，其中2例系醫院在對普通就診患者進行核酸檢測時發現，1例是在對排查出的密切接觸者進行即時核酸檢測時發現。3例無症狀感染者與市胸科醫院相關聯。

(旺報 )