總統蔡英文國慶談話向對岸釋出善意，可大陸國台辦並不買單。對此新黨榮譽主席郁慕明認為，蔡英文要用行動證明真的追求兩岸和解，而不是搞暗獨和拖延戰術。他更痛批，民進黨再這樣玩兩面手法，和平統一恐怕不可能，他為台灣人的長遠利益計，更站在兩岸都是中國人的立場，當然不能坐視台灣人被這樣玩弄拖垮。

郁慕明今在臉書發文表示，蔡英文日前雙十講話，有些人說是對大陸口氣放軟，但大陸國台辦顯然並不買單，不少有識之士也看出蔡的暗獨及拖延戰術。他且先不談蔡英文葫蘆裡究竟賣什麼藥，他只先要求蔡英文用行動證明她真的追求兩岸和解。

郁慕明更表示，此外他也要檢驗民進黨是否仍在玩兩面手法，那就是同一場合上游錫堃才剛大談修憲工程，赤裸裸地宣示台灣要「國家正常化」，這不是台獨是什麼？台獨分子至今迴避台獨就得打仗的現實，老是寄望有美國可以靠、大陸就不會打。

郁慕明直言，但美國從來沒有要協防台灣，反而要求台灣人投資戰備、延長當兵，不但拖垮台灣經濟，更是要把台灣當戰場。他為台灣人的長遠利益計，更站在兩岸都是中國人的立場，當然不能坐視台灣人被這樣玩弄拖垮，更不能接受台灣淪為帝國主義反中的基地。

郁慕明批評，眼看民進黨還在做春秋大夢，和平統一恐怕愈來愈不可能，中華兒女如果仍默不作聲，就是默認傷害兩岸人民的和平台獨成真，台灣實際變成美國殖民地，台灣人永遠被「台獨」勾結美國剝削。「我在台灣我不沉默，大陸同胞你們說呢」？

(中時新聞網)