南韓大勢女團TWICE上個月才推出第3張日語精選專輯《#TWICE3》，緊接著即將在10月26號發行第2張正規韓語專輯《Eyes wide open》，官方IG帳號也在昨日(11號)深夜釋出封面預告，火辣的造型再次吸引目光。

在公開的照片中，TWICE換上兩套服飾，一套以帥氣又性感的西裝造型電暈眾人；另一套則是以黑色的禮服造型散發致命女人味。而台灣成員子瑜，在這次的造型中同樣吸睛，不僅大方秀出白皙長腿，穿上黑色禮服時，腰部及腿部簍空的設計，讓她的性感蠻腰及腿根若隱若現，粉絲看了直呼「美哭了」。

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不過，比起其他成員子瑜這次的「木偶」站姿似乎也成為討論的焦點，甚至有網友俏皮的直接將她的照片與其他照片合成比對笑倒眾人。

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而近日迎來出道5週年的TWICE，除了舉辦出道5週年演唱會《ONCEWITHTWICE》外，她們也特別在官方YouTube頻道上PO出影片感謝粉絲這幾年來的支持與鼓勵，接下來也將以更好的表現回饋大家。

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(中時新聞網)