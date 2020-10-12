大陸紅星王寶強2016年發文踢爆遭戴綠帽，痛訴老婆馬蓉與經紀人宋喆搞不倫，之後兩人為撫養權問題纏訟2年，才終於在去年正式離婚，切割好了財產各自營生，王寶強日前終於傳出緋聞，多次被拍到與執行董事新歡馮清約會，更爆已秘密再婚，而王寶強如今終於鬆口，透過經紀人給出回應。

王寶強離婚後，多次被拍到與馮清出雙入對，事後女方背景被起底，比王寶強小3歲的馮清，家境相當富裕，能力也很強，出國念美國名校，主修時尚管理，甚至因有顏值又有頭腦，參加過世界小姐選拔，拿下亞軍，如今是公司執行董事，被網友形容是「三高女神」。

雖然馮清背景如此顯赫，但她私下作風卻毫不張揚，甚至可說是低調，是被媒體多次拍到同框王寶強，也一起回住處，戀情才曝了光，更讓人感動的是，王寶強與馮清爆出戀情後，面臨的母喪，傳馮清並未過門，但卻願意穿孝服陪王寶強下鄉奔喪，也因此傳出可能已經結婚。

有網友爆料，王寶強其實已經馮清穩定交往一陣子且同居，甚至已經秘密領證再婚，婚訊在網上瘋傳，據《新浪娛樂》報導，對此王寶強透過經紀人回應了，冷靜回應：「沒有沒有」，眾人反倒覺得失望，紛紛表示支持「王寶強值得幸福」，也有人呼籲大家默默守護就好，給他們一點空間。

(中時新聞網)