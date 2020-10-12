儘管新冠肺炎傳染仍然威脅著日本經濟，日本八月核心機械訂單意外地再次出現增長，突顯出資本支出的韌性。核心機械訂單溫和的增長暗示經濟的增強，但是企業獲利受衝擊，資本支出的前景仍然有不確定性。

日本內閣辦公室周一公布數據，八月核心機械訂單按月成長0.2%，低於七月的增長6.3%，然優於路透預測的減少1.0%。核心機械訂單為高度波動的數據，被視為未來6~9月資本支出的前行指標。

不包括船隻和電力的核心機械訂單，八月較去年同期則減少15.2%，符合市場預期的下跌15.6%。

日本政府已經提高機械訂單評估，宣稱該指標已經停止下跌。

不包括在核心訂單之內的海外訂單則較前一月大增49.6%，為近六年多來最大的增幅，亦高於七月的增加13.8%。

新冠疫情衝擊日本經濟，然日本政府聲稱八月經濟已經停止萎縮。日本此前已推出2.2兆日圓的財政刺激方案，為日本央行增添強化經濟的計畫。日本央行今年將再舉行兩次政策會議，下一次將在10月28和29日舉行。

(時報資訊)