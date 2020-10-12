67歲男子徐浩城，自稱是中華中正黨榮譽主席「少龍」，涉嫌廣設道場招攬信眾，佯稱世界末日將至，只要信眾捐獻，就可與他共乘太空梭避難，還成立「仙女班」招收年輕女信徒，趁機對6名女子伸出狼爪。台北地檢署今依強制性交未遂、強制猥褻、醫師法起訴徐男，並對徐猥褻女信徒部分，具體求處重刑。

另徐的祕書李美華涉嫌違反醫師法遭起訴，李女被指控成立「仙女班」滿足徐淫慾，涉嫌妨害性自主罪部分，則獲不起訴。

「少龍」因上傳他以手指幫信眾治肺炎的網路影片而爆紅，進而在臉書散布只要聆聽他唱歌、加入該黨就可治癒肺炎，遭刑事局送辦，法院依《社會秩序維護法》裁罰1萬元。

檢警接獲多名被害人報案，指控徐嫌成立「華興靈修中心」詐騙數千萬，查出徐嫌自1991年至2001年間，開始在台北、台中、高雄等地開設道場，廣收信徒，自稱是「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」，要求信徒以「僕人」自居，徐嫌並要信徒觀看電影「末日預言」，宣稱地球將在2012年毀滅，要購買太空梭逃難，且世界末日錢沒用處，要捐獻給道主，才能赴靈性世界，消災解厄。

檢警查出，徐嫌不僅詐財，還涉嫌騙色，他成立「仙女班」，招收20至30歲單身女信徒，由59歲祕書李美華管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」作為仙女規範，要求仙女們需完全臣服及終生獻身給道主，至少有6名女子遭徐嫌猥褻。

另徐嫌不具中醫師資格，卻長期開立中藥處方箋給信徒，檢警今年6月16日兵分4路搜索徐嫌北市興隆路道場、住處及其開設的電子公司，當場查扣現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、仙女班法則。警訊後將徐、李2人送辦，檢方訊後聲押徐，李獲10萬元交保。

(中時 )