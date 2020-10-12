原PO吃雞排吃到蟑螂蛋。(翻攝自 爆怨公社)

吃到蟑螂是什麼樣的味道？一名網友雞排吃到一半時，嘴裡突然湧出一口很重的蟑螂騷味，立刻吐掉發現自己竟然把黑黑的蟑螂蛋含在嘴巴，差點吃進肚，讓他很崩潰跑去狂刷牙，然而有網友好奇，原PO怎麼會懂蟑螂味？他這才默默說出自己已經吃過5次以上的蟑螂，對蟑螂騷味非常熟悉，吃一口就知道。

原PO在臉書《爆怨公社》表示，這輩子第一次吃到蜚蠊蛋(蟑螂蛋)，藏在雞排裹粉裡面，直呼「老闆下重本了但口味我無法接受，已永久黑名單」，也覺得自己很幸運，沒把蟑螂的子子孫孫們吞進肚子裡，這全靠著他多年來豐富的吃蟑螂經驗，像是滷肉飯吃到偽紅蔥頭的半截蟑螂、吃過蟑螂羊肉燴飯、小蟑螂貢丸湯、大隻蟑螂腳便當菜等，「其他的我已經忘了，總之吃過幾次，飲料也有喝過，所以我能辨識的出來蟑螂味......」。

對此，網友紛紛回應：「蟑螂八吃解鎖」、「怎麼跟蟑螂這麼有緣分，可以買樂透了」、「蟑螂達人是你」、「忍不住懷疑你上輩子是蟑螂」、「蟑螂有一種味道，我懂，蟑螂爬過的地方，就是有一種特殊的味道」。

(中時新聞網)