高雄人道國際酒店遭爆違法收住居家檢疫者，高市議員黃紹庭直斥「離譜」，尤其這間旅館就位在陳其邁的立委辦公室對面，不僅市府防疫出現漏洞，更戳破陳其邁「防疫專家」形象，他更諷刺，「有預感，邁邁團隊會再甩鍋給韓國瑜前市長」。

高市觀光局證實，經民眾檢舉後調查發現，人道國際酒店非法收住35名新冠肺炎居家檢疫者，引發安全衛生及傳染疑慮，將依違反傳染病防治法開罰，最高可處1.5萬元。

國民黨高市議員黃紹庭12日在臉書貼文，痛批「高雄防疫『落漆』，陳其邁難辭其咎」，他說，傳染病防治法修法通過，9月30日起凡是不合格的檢疫旅館違法收住居檢人員，將可處3000元至1萬5000元罰鍰，高雄這家旅館違法收住10多天，市府竟然全然不知，顯見根本沒妥善追蹤居家檢疫人員所在位置，防疫出現嚴重破口。

他質疑市府團隊，從9月30日法律生效至今，到底做了什麼處理？包括民政局、衛生局及觀光局等可曾主動列冊、追蹤管理居家檢疫的人員嗎？最諷刺的是，這家九如路上的旅館就位在陳其邁市長的立委辦公室對面，「邁邁市長8月競選時期，還在此棟旅館辦過造勢大會，如今爆發如此嚴重的防疫破口，不僅戳破先前才被陳時中大力盛讚為『防疫指揮官中的指揮官』的陳其邁『防疫專家』形象，更突顯出陳其邁所領導的市府團隊螺絲鬆了。」

黃紹庭文末寫下HASHTAG，「有預感，邁邁團隊會再甩鍋給韓國瑜市長」、「防疫一團亂，美國萊豬進口真的能把關成功？」此外，他更痛心表示，這次防疫漏洞竟然是讓外縣市的遊客挖出來，上了全國版，還有人敢來高雄遊玩住旅館嗎？

(中時 )