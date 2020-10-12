台灣權值股龍頭台積電自9月17日除息2.5元以來，受美股動盪拖累，持續貼息，但由於9日ADR收88.78美元再創歷史新高，相較台股溢價13.54%，加上各界陸續調高對其第4季財報預期，今(12)日開盤瞬間跳高5元至458元，經13個交易日終於填息，是去年下半年改季配息以來5季中填息最長耗時紀錄。

去年台積電宣布改季配息以來，2次當日填息，1次2日填息，最久花11天，但儘管此次除息前1天9月16日出現市場罕見買超助攻，卻未如預期迅速填息，9月17日除息後由455.5元一路下殺，期間盤中甚至曾低到421元，直到上周四盤中高點達454元，才又現填息機會。

台積電持續貼息，除美股震盪與美國持續加大貿易戰力度，台幣勁揚也使外資紛紛倒貨提款，都是可能原因。但美股經過黑色九月和總統川普(Donald Trump)確診新冠病毒震撼彈，近期再次走揚，美元指數在此波疲軟後也暫時站穩93.1關卡，讓台積電終於能追趕溢價空間。

摩根士丹利預估，台積電第4季營收可望季增1成，換算年增率24%，以美元計價甚至可達年增3成，推測合理股價升至498元，相當有望挑戰歷史新高466.5元。分析師詹家鴻指出，最主要看好蘋果新iPhone、MacBook備貨，充實5奈米製程產能，CPU代工客戶超微（AMD）、世芯-KY積極下單台積電7奈米產能，更有8吋晶圓產能緊俏因素，填補海思半導體（占第三季營收15％）下滑空缺。

今天台積電開盤跳高後，最高達460.5元，已高出除息前收盤價458元，目前早盤持續在458至460元間震盪，上午9時48分股價暫報460元。

(中時新聞網)