民進黨高雄市議員陳致中日前指出，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面長期不善，接獲陳情後積極爭取，總算把路面整平，陳致中也以行動測試路平，貼出在新路面上跑跳的影片，直呼「堅固、堅固，大家可以跑跑跳跳」。此舉卻引來網友狂酸！臉書粉專「比特王」則諷刺表示終於知道高雄正港的驗收方式，「原來川伯一直都做錯了，難怪當地人不滿意」。

陳致中日前在臉書表示，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面長期坑坑疤疤，下雨還會積水！他接獲瑞崗里洪金山里長陳情，希望能夠讓瑞信街的路面變平整，會勘後積極爭取，加速將瑞信街破爛路面刨除重鋪，才能讓路面變又平又好走。「路到底變得有多平？讓致中跳給你看！」陳致中貼出在新路面上跑步、跑跑跳跳的影片，直呼「堅固、堅固」。

對此，臉書粉專「比特王」諷刺表示，終於知道高雄正港的驗收方式，「原來川伯一直都做錯了，難怪當地人不滿意」。前高雄市長韓國瑜在任時，力推路平專案讓人民有感。民進黨市議員黃文益曾批韓市府為搶快通車，不顧施工品質，造成路面高低差15公分，負責監督的副市長李四川當時罕見動怒，飆罵「說話要憑良心」。

網友諷刺表示「韓市長任職期間，在旗山、鳥松等區，都看到專業的鑽探取樣檢驗。有民進黨，真的是很人性化，這樣也可以檢驗合格」、「高雄的驗收方式果然不是一般人可以理解的」、「人踩下去如果還會蹋成一個坑，那是用紙鋪的嗎？全台的道路驗收應該讓他全包了」、「看到這樣驗收，我昏倒」、「如果可以用腳踩下去，不用車來就塌了吧」、「這是哪一招」。

(中時新聞網)