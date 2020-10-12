2020新力旺旺獅企業女壘聯賽例行賽昨落幕，挑戰賽緊接著即將上場，由上半季冠軍新力旺旺獅對決外卡晉級的新世紀黃蜂，比賽是5戰3勝制，17日（2場）、18日（1場）先在台北市青年公園棒球場進行，24再移師台中市萬壽球場（2場）。

根據今年的賽程規則，上、半季的季冠軍為不同隊伍時，由年度勝率較低的季冠軍，和季冠軍之外年度勝率最高的球隊進行5戰3勝制的挑戰賽。挑戰賽的勝利隊伍，再和勝率較高的季冠軍進行7戰4勝制總冠軍賽。

新世紀黃蜂雖然沒能拿下下半季的冠軍，但全年度24勝8敗、勝率反而位居5隊之冠，將在本周末（17日）起與新力旺旺獅進行挑戰賽。而福添福嘉南鷹是下半季冠軍、全年勝率第二，可以逸待勞，在兩周後與挑戰賽出線的球隊爭奪總冠軍獎盃。

7戰4勝制總冠軍賽將在11月7日（周六）開打，7日、8日各打兩場，14日（周六）再打兩場，如果打成3勝3敗，15日（周日）則進行第7戰，地點都在台北市青年公園球場。

(中時 )