據青島市衛健委網站消息，青島市11日發現3例新冠肺炎無症狀感染者後，立即組織開展大規模的流調排查和分類檢測，將密切接觸者和市胸科醫院相關人員作為高風險人群進行重點監測。共排查到密切接觸者和市胸科醫院所有在院患者及陪護人員377人，其中新增核酸檢測結果陽性9人，包括8名市胸科醫院在院患者及陪護人員、1名患者家屬，經專家組判定，其中4例為確診病例、5例為無症狀感染者。

截至10月11日23時，青島市共發現6例確診病例，其中2例為此前發佈的無症狀感染者江某某(女)、韓某某轉歸；6例無症狀感染者。到目前發現的所有確診病例和無症狀感染者均與青島市胸科醫院高度關聯。

已排查密切接觸者的密切接觸者76人，已出結果34人，均為陰性；一般接觸者810人，已出結果485人，均為陰性。排查全市醫療機構工作人員、新住院患者和陪護人員143893人，全部完成採樣，已出結果114862人，全部為陰性。

11日上午，山東省委統籌疫情防控和經濟運行工作指揮部召開會議，聽取情況彙報，研判疫情形勢，會議明確，省委、省政府在青島設立前方指揮部，青島市要儘快查清傳染源，搞清楚來龍去脈，要加強對所涉醫院和居住社區的管控，抓好重點人群管理，堅決切斷傳染途徑。要立即開展大規模核酸檢測，全面徹底排查可能的感染者，儘快實現城區人員檢測全覆蓋。要及時發佈疫情資訊和防控舉措，回應社會關切。

青島市胸科醫院全部科室11日已經停診，開診時間需要等具體通知。11日上午青島市發佈新增3例新冠病毒無症狀感染者的消息之後，大陸有多地相繼發佈提醒「如非必要，近期不要前往青島市」。包括鄰近的遼寧大連市、丹東市，吉林省白城市，此外在南方的江西贛州市也發布同樣訊息。

(旺報 )