聯發科(2454)9月營收續創下歷史新高，也帶動第三季營收飛越高標，同創歷史新高，第四季預計在小米、OPPO以及vivo補上華為缺口，加上成長型產品ASIC(客製化晶片)、IoT(物聯網)、PMIC(電源供應器IC)等穩定成長，持續樂觀看好，聯發科今股價反應業績報喜，股價強勢開高走高，一度大漲逾7%，股價最高達722元。

聯發科9月營收378.66億元、月增加15.74%、年增加61.18%，續創歷史新高；累計前9月營收2257.41億元、年增加24.37%。

聯發科第三季營收927.75億元、季成長37.24%、年成長38%，單季營收飛越財測825~879億元，更是聯發科單季營收首度衝上900億元大關，創下歷史新高。

聯發科第三季營收衝上歷史新高，主要是因為8月、9月營收連續創下新高，均衝上300億元大關，除包含華為禁令生效前的大規模拉貨潮外，非華為大陸品牌小米、OPPO以及vivo也開始加大拉貨，補上華為缺口，也一舉減緩聯發科因華為事件所產生的衝擊。

展望第四季，除非華為的陸系智慧型手機品牌的積極拉貨5G SoC外，緊接華為事件的中芯制裁令也恐衝擊到聯發科對手高通的5G晶片出貨，市場看好聯發科可以藉此在短期拿下更多的市佔率，加上成長型產品ASIC(客製化晶片)、IoT(物聯網)、PMIC(電源供應器IC)等穩定成長，第四季聯發科將力拚淡季不淡。

(時報資訊)