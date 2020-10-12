金融時報周日指出，歐盟針對科技網路巨擘正在擬定一份全球20家網路科技巨型企業的「熱門名單」，可能包括臉書、蘋果、谷歌等公司，將針對他們的市場實力施加更嚴格的監管規則。

據熟知歐盟內情人士指出，歐明將對這些科技巨頭施加比小型科技公司更加嚴厲的管制。新規則將要求科技巨頭對競爭對手分享數據，以及對於他們所收集到的資訊要求更加透明化。

歐盟將根據企業的市場占有份額和用戶數量等參數來制定出20家網路巨頭所謂的黑名單。據知情人士補充，名單實際企業數量仍在討論中。

(時報資訊)