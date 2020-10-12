《國際產業》歐盟擬制定科技巨頭名單 施加嚴格監管 09:592020/10/12 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金融時報周日指出，歐盟針對科技網路巨擘正在擬定一份全球20家網路科技巨型企業的「熱門名單」，可能包括臉書、蘋果、谷歌等公司，將針對他們的市場實力施加更嚴格的監管規則。 據熟知歐盟內情人士指出，歐明將對這些科技巨頭施加比小型科技公司更加嚴厲的管制。新規則將要求科技巨頭對競爭對手分享數據，以及對於他們所收集到的資訊要求更加透明化。 歐盟將根據企業的市場占有份額和用戶數量等參數來制定出20家網路巨頭所謂的黑名單。據知情人士補充，名單實際企業數量仍在討論中。 (時報資訊) #全球 #歐盟 #科技巨頭 #名單 #施加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ABI生醫植入物技術聯盟 產官學研共創新局 04:102020/10/12 產業特刊 創櫃公司媒合會 報名開跑 04:102020/10/12 證券．權證 確保領先優勢 科技部將設半導體研發中心 04:102020/10/12 財經要聞 籌錢振興 歐盟本月發行共同債券 04:102020/10/12 財經要聞 陸促公平分配 壓秒加入疫苗計畫 04:102020/10/12 話題觀察 菲律賓擁人口紅利 吸引外資 04:102020/10/12 企業經營 呂理鎮 讓建霖變會跳舞的大象 04:102020/10/12 財經要聞 專家傳真－供應鏈重組 帶動台灣產業聯盟 04:102020/10/12 專題周報 油耗標準推新規CAFE 車商淚吞苦咖啡 04:102020/10/12 產業．科技 觀念平台－推動永續發展基礎建設 仍賴民間投入 04:102020/10/12 專題周報 財經熱門新聞 華為求生 迎戰老美！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 被德國實際排除？華為：可繼續服務歐洲5G - 要聞 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 要聞 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 北台灣七重劃區 房價漲聲響 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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