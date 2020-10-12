1.安集(6477)：受惠模組出貨量+電廠發電量提高，Q3營收、獲利飆升，已連拉兩根漲停，改寫天價49.1元。

2.宇智(6470)：9月營收為3.02億元，年增37.21%，晨盤火速攻頂，登1個月高。

3.茂迪(6244)：廢耕農地釋出，太陽能廠Q4發光，晨盤放量彈升4%，來到相對高檔。

4.元晶(6443)：太陽能廠啟動現增，擬發行1億股，獲買盤捧場呈現連4紅，股價大漲6%，並登天價36.3元。

5.國碩(2406)：獲政策作多加持，綠電題材火熱，9月營收年增7成，晨盤急攻漲停鎖住，委買張數高掛1.2萬張排隊。

6.易通展(6241)：9月營收4078萬元、年增93.66%，激勵連拉兩根漲停，逼近前高24元。

7.美律(2439)：9月營收創新高，Q3業績破百億元，早盤反彈4%，收復150元及月線。

8.瑞昱(2379)：9月、Q3、前3季營收改寫新高，Q4可望淡季不淡，早盤高漲逾3.5%，400元關卡一步之遙。

9.聯發科(2454)：連2個月營收創新高，Q3營收大好，Q4更看旺，人氣爆棚，股價衝漲逾6%，飆上兩個月高點。

10.揚智(3041)： 上月營收年增2成，激勵晨盤上揚逾4%，挑戰季線。

11.大成鋼(2027)：美對台灣鋁品加徵關稅，取得豁免、可直接受惠，早盤直奔漲停價，站穩20元關卡、登10日線。

12.萬海(2615)：運價承壓，BDI下跌，加上外資連2日賣超，股價再度下滑逾3.5%，5日線失守。

13.系微(6231)9月營收雙增，早盤漲逾7%，收復月線。

14.大亞(1609)：綠能題材加分，早盤漲逾3%，改寫前高。

15.橋椿(2062)：9月營收年增63.15%，外資8日轉買超，早盤漲逾3%，飛越月線。

16.衡平(8934)：11月18日下櫃，早盤打入跌停。

17.汎德永業(2247)：上市展現蜜月行情，早盤飆漲逾6成。

18.帆宣(6196)：台積明年資本支出直逼190億美元，受惠為供應鏈一員，多方大步跨過110元之上。

19.興勤(2428)：9月營收5.47億元，創單月營收新高，股價持續向上反彈，成功跨過季線。

20.聚鼎(6224)：品牌廠新機齊發、車市客戶復甦，本季營運優於Q3，多方一舉突破84.5元上方壓力區，勁揚逾3%。

21.鮮活果汁-KY(1256)：基本面優勢+大盤走強，280元形成短撐，多方伺機再出動，攻高逾2%。

22.皇翔(2545)：房市資產題材火熱，搭配外資連日買超，高檔整理結束，一舉攻上40元。

23.同致(3552)：9月營收為8.18億元，年增25.11%，量能增溫，早盤直攻漲停板、重回百元俱樂部。

24.南亞科(2408)：今日法說會登場，挾投信買盤對抗外資，今早續上攻，漲幅超過3%，創2個多月高點。

25.台積電(2330)：9月營收寫新猷，ADR創收盤新高，激勵早盤衝上460.5元，漲7.5元，填息達陣。

(時報資訊)