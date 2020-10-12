狗女兒「妹妹」捐血救母，因飼主有經濟壓力，手術費用由台灣動物緊急救援小組全額支付援助。（盧金足攝）

李小姐12年前營救流浪狗媽媽「酷乖」，沒想到九月初「酷乖」腹部異常腫大，幸經手術後復原。（盧金足攝）

台中市一名李姓單親媽媽，12年前營救一隻流浪狗媽媽「酷乖」與她的四隻狗女兒，沒想到九月初「酷乖」腹部異常腫大，檢查發現在脾臟長出約25公分腫瘤，獸醫評估手術複雜且必須輸血，配對後女兒「妹妹」血型穩合，但因李小姐有經濟壓力，難支付醫療費，台灣動物緊急救援小組獲知後出手援助，動物救援小組志工感動當初狗媽媽不離不棄，現在狗女兒捐血報母恩。

住在台中東區的李小姐，十二年前在精武路新綠洲附近，營救流浪且骨瘦如柴的狗媽媽「酷乖」與她的四隻狗女兒，日前發現狗媽媽始腹部異常腫大，經檢查後發現在脾臟長出約25公分長的血腫瘤，需要開刀摘除，但因脾臟存放大量血液，開刀過程需要輸血，醫療費用高昂，讓李小姐相當苦惱，轉而向台灣動物緊急救援小組求援。

台灣動物緊急救援小組實地訪查，了解李小姐的困境後，決定幫忙醫療相關費用，著手開始尋找能捐血救命的狗兒。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，一般狗的血型，依不同系統區分為多種血群，通常血親較近配對成功機會較高，所以先找「酷乖」的四隻狗女兒，經採血比對後，其中一隻狗女兒「妹妹」的血型穩合，安排牠臨危受命，捐血救母。

狗媽媽「酷乖」的手術上個月初在中興大學附設動物醫院進行，狗女兒「妹妹」溫順的配合輸血，手術成功摘除「酷乖」脾臟中長約25公分的血腫瘤，復原狀況良好，台灣動物緊急救援小組表示，手術費用約五萬元，由小組全額支付。

倪京台表示，經過一個多月的療養，「酷乖」恢復以往快樂模樣，台灣動物緊急救援小組志工特別為「酷乖」和她的四隻狗女兒拍照留念，李小姐感謝救援小組伸出援手，志工也很感動狗女兒輸血救母，「酷乖」狗媽媽親著女兒「妹妹」，好像在說「媽媽謝謝你！」令人感動，李小姐緊抱這對重回懷抱的狗母女，忍不住紅了眼眶。

(中時 )