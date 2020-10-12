21歲的陳姓男子，於今天凌晨03時許，駕駛自小客車行經南屯區文心與大業路口前，與22歲的張男、23歲蘇男所騎的機車發生衝撞等意外，造成張男機車載的曾女與蘇男等3人，全身多處擦傷，送往中國醫藥學院救護無生命危險；3方駕駛經酒測均無酒駕情事，全案正由警方調查處理中。

警方調查，陳男駕駛BCV-0000自小客車，由大福街方向沿大業路（由西往東）直行往大光街方向行駛；張男駕駛的MVS-0000重機車，載乘客22歲的曾女，由市政路方向沿文心路（由北往南）直行往大墩十四街方向行駛。

兩輛機車因衝撞後橫倒於路旁，並造成3人送醫的意外。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯區文心與大業路口前，今天凌晨發生3車衝撞的意外，造成3人送醫。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯區文心與大業路口前，今天凌晨發生3車衝撞的意外，造成3人送醫。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方指出，自小客車行至肇事路口，陳男駕駛的自小客車左前車頭，與張男所騎的機車右側車身碰撞後，張男的機車往外滑出，再與路口停等紅燈蘇男所騎重機車發生碰撞，自小客車與重機車發生碰撞後，曾女卡於陳男的自小客車底下。

警方表示，陳男右腳挫傷未就醫，張男全身多處擦挫傷、曾女雙腳骨折及燙傷，蘇男臉部擦挫傷，張男、蘇男及曾女3人，均送往中國醫藥學院救護無生命危險，3方駕駛經酒測均無酒駕情事，全案上午正由警方調查處理中。

(中時 )