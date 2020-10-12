今年率領湖人摘冠的總教練佛格(Frank Vogel)，其實他當年曾視自家球星詹姆斯(LeBron James)為大敵。2011年季中，溜馬教頭歐布萊恩(Jim O'Brien)遭開除，佛格接掌帥印，隔年就重返季後賽，並連續3年與詹姆斯的熱火對決。兩軍打得相當激烈，溜馬沒有一次是被輕易解決。

佛格當時對詹姆斯的球風很不以為然，他憤怒批評：「他們(熱火)是全聯盟最會假摔的隊伍，裁判獎勵假摔的尺度令人沮喪。每一次我們切入對方就有人會滑倒，常常是連碰都沒碰就倒了。」佛格為此接到聯盟15000美元罰單。

2013年季後賽溜馬再戰熱火，佛格所言不虛，詹姆斯這次就因假摔挨罰5000美元，從此被酸民取了綽號「假摔詹(LeFlop)」。該年雙方打到第7戰才分勝負，佛格肯定很不甘心。記者曾問佛格該如何對付詹姆斯，他冷回說「不知道」。

佛格連輸3季給老詹的熱火，妙喻溜馬就像「從小被哥哥(熱火)欺負的弟弟」。溜馬總裁大鳥柏德(Larry Bird)沒有動手，佛格撐到2016年季後賽(輸暴龍)合約滿了才離去。在魔術虛擲兩年之後，佛格去年5月獲聘為湖人總教練，昔日的大壞蛋詹姆斯也成為他奪冠的頭號戰將。

(中時新聞網)