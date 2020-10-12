前衛生署長楊志良日前批評衛福部長陳時中「天天宣導瘦肉精美豬，是沒有人格的人」，陳時中今日於立院受訪表示，牽涉到人身攻擊並不好，開放美豬是一個歷史事件，現在用科學證據來解決，大家應該以科學的標準來看待。

陳時中今日赴立院衛環委員會出席「開放萊克多巴胺美豬進口對國人健康影響」公聽會，並表示雖然還有其他工作，也很忙，但跟立院報告是應該的，也是必須要做的事。

近日傳出除國防部、校園以外，連長照機構都考慮禁用萊豬，陳時中回應，在安全的標準下都是安全的，但若是大家有選擇喜好的問題，就另當別論。

據傳新北市長侯友宜近日打算宣布新北市營養午餐全面禁用美豬，陳時中說，地方政府對於學童的選擇，做了一個妥適的安排，那就靜觀其變。

日前有醫師抨擊，政府若認為吃萊豬不會出事，為何不開放吃蟑螂、牛糞，反正也不會死。陳時中回應，這樣的說法有點嚴重了，並沒有說吃了會死，而是說在安全容許量下是安全的，這是科學的證據，應該以科學的角度來談論。

(中時 )