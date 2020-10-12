維珍軌道擬籌資2億美元 換算身價達10億美元 10:102020/10/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒報導，消息人士透露，維珍集團創辦人布蘭森 （Richard Branson）旗下的衛星發射事業維珍軌道（Virgin Orbit）展開新一輪籌資，規劃募集最高2億美元，換算估值約達10億美元。 布蘭森的維珍軌道與另兩位億萬富豪穆斯克、貝佐斯各自的太空探索公司在商業太空領域相互較勁。 維珍軌道8月曾表示，聘請LionTree Advisors和Perella Weinberg Partners尋求潛在金融交易。外媒指出，這些銀行最快在年底協助募資1.5億到2億美元。 (工商 ) #相互 #維珍軌道 #換算 #外媒 #布蘭森 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 籌錢振興 歐盟本月發行共同債券 04:102020/10/12 財經要聞 維護費用高 民團相助共營生態 04:102020/10/11 地方新聞 亞馬遜發表客製全電動貨車 04:102020/10/12 全球財經 金價臨2千美元大關反壓 長線仍看好 04:102020/10/12 投資理財 周星馳遭前女友投資客討債 爆金額高達10億 11:052020/10/11 娛樂 台積電經13日終填息 改制季配息來最長紀錄 09:532020/10/12 財經 台鐵搭米其林 衝刺鐵道觀光 04:102020/10/12 財經要聞 美國12歲孩子完成核融合發生器 創下新世界紀錄 23:282020/10/11 國際 台積明年資本支出 直逼190億美元 04:102020/10/12 財經要聞 新冠衝擊 全球多達1.5億人陷入赤貧 日生活費不足59元 17:122020/10/11 國際 財經熱門新聞 華為求生 迎戰老美！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 要聞 被德國實際排除？華為：可繼續服務歐洲5G - 財經 北台灣七重劃區 房價漲聲響 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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