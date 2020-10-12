外媒報導，消息人士透露，維珍集團創辦人布蘭森 （Richard Branson）旗下的衛星發射事業維珍軌道（Virgin Orbit）展開新一輪籌資，規劃募集最高2億美元，換算估值約達10億美元。

布蘭森的維珍軌道與另兩位億萬富豪穆斯克、貝佐斯各自的太空探索公司在商業太空領域相互較勁。

維珍軌道8月曾表示，聘請LionTree Advisors和Perella Weinberg Partners尋求潛在金融交易。外媒指出，這些銀行最快在年底協助募資1.5億到2億美元。

(工商 )