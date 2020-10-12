監委葉大華表示，網友在「爆廢公社」指出，國中音樂課拿來考數學，並有童軍、家政、美術、體育等其他課程會被借用考試或趕上其他學科課程。但【國民中小學教學正常化實施要點】已實施將近10年，教學正常化的因應措施及策略是否有成效？實有深入調查必要，因此他已申請自動立案調查。

葉大華表示，2010年教育部組成「教學正常化防治小組」，並於2011年頒布【加強輔導國民中小學教學正常化實施要點】（2013年更名為【國民中小學教學正常化實施要點】），明定課程規劃及實施、教學活動正常化，主管機關並負有督導、協助及定期調查學校落實教學正常化之責。但包括人本教育基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟等民間團體，紛指出相關訪視政策無成效。

民間團體質疑，2013年台灣少年權益與福利促進聯盟及2015年兒童福利聯盟均有進行相關調查，結果顯示受訪對象中，均超過8成學生表示有被借課的經驗，其中以國中階段最為嚴重。此外被借課課程多為非基測與學測考科，被犧牲的幾乎是藝術人文、音樂、體育等術科課程，作為趕課、考試之用。

葉大華表示，時至今日借課問題仍然存在，甚至利用學生休息時間、社團時間考試亦時有所聞，儼然成為教育現場長年公開的祕密，嚴重侵害學生受教權益，並且剝奪兒少休息、休閒和運動的時間、減少多元學習的機會、使之缺乏五育適性發展與獨立思考空間，也侵害兒少的發展權。

各界已呼籲教學正常化多年，然教育部針對此一問題，是否有官方正式調查訪視報告或相關資料？又【國民中小學教學正常化實施要點】已實施將近10年，國中教育現場為何借課投訴抱怨不斷？面對這公開的祕密，教育部是否有確實掌握實際狀況？相關促進教學正常化之因應措施及策略是否有成效？監察委員葉大華認為確實有深入調查、檢討的必要，因此已申請自動立案調查。

(中時 )