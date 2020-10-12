湖人勇奪2020年NBA總冠軍，詹姆斯(LeBron James)成為史上首位在3支不同球隊獲選FMVP的人。雖只是一連串巧合，詹姆斯似乎在美國總統大選的年份總是特別好運。昔日稱為「小皇帝」的詹姆斯如今被戲稱為「詹總統(LePresident)」。

2000年，美國總統大選前半年，詹姆斯率領聖文森瑪麗高中以73-55痛宰對手摘下三級冠軍，他全場投12中10攻下25分。當年是小布希(George W. Bush)在總統大選險勝高爾(Al Gore)。

2004年是詹姆斯進入聯盟首個球季，他不負眾望繳出場均20.9分、5.5籃板、5.9助攻、1.9抄截的全能身手，抱走新人王獎項，《運動畫刊》稱其為「天選者」。該年大選小布希擊敗凱瑞(John Kerry)，完成連任。

2008年，美國在奧運重建男籃夢幻隊，要洗刷2004年的銅牌恥辱。詹姆斯隨隊出征場均15.5分、5.3籃板、3.8助攻、2.4抄截，拿到他生涯首面奧運金牌。美國同年選出史上首位黑人總統歐巴馬(Barack Obama)。

2012年，這是詹姆斯值得紀念的一年，他在熱火與韋德( Dwyane Wade)、波許(Chris Bosh)聯手摘下生平首座總冠軍。爭冠對手是雷霆，詹姆斯也開啟了往後與杜蘭特(Kevin Durant)的恩怨。同年歐巴馬順利連任。

2016年的詹姆斯返回老東家騎士隊，他在總冠軍賽場均29.7分、11.3籃板、8.9助攻、2.6抄截、2.6阻攻，49.4%投籃命中率，被認為是決賽史最佳表現。騎士成為史上初次從總冠軍賽1比3落後逆轉的球隊，巧合的是MLB芝加哥小熊隊也在1勝3敗的情形下逆轉封王，奪下暌違108年的世界大賽冠軍。同年川普(Donald J. Trump)在壓倒性不利的民調下逆轉擊敗希拉蕊(Hillary Clinton)，成為美國第45屆總統。

(中時新聞網)