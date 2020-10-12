台幣兌美元開盤小升6.6分，開出28.9元，但連假後補漲空間大，加上亞洲貨幣整體走強，外資熱錢持續匯入，早盤大升逾3.3角，暫報28.635元，已相當逼近中央銀行前行長彭淮南時期28.632元「彭淮南障礙」。

上周三台幣終結連5升，但周四又恢復漲勢，尾盤甚至觸及彭淮南障礙，但收盤前遭壓回至29.966元。資深外匯人士預期，彭淮南障礙遭突破只是時間問題，下波重點應是28.5元「彭淮南防線」。

(中時新聞網)