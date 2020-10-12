連假後補漲 台幣勁升3.3角破28.64 逼近彭淮南障礙 10:152020/10/12 中時新聞網 王毓健 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣早盤升勢強勁。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台幣兌美元開盤小升6.6分，開出28.9元，但連假後補漲空間大，加上亞洲貨幣整體走強，外資熱錢持續匯入，早盤大升逾3.3角，暫報28.635元，已相當逼近中央銀行前行長彭淮南時期28.632元「彭淮南障礙」。 上周三台幣終結連5升，但周四又恢復漲勢，尾盤甚至觸及彭淮南障礙，但收盤前遭壓回至29.966元。資深外匯人士預期，彭淮南障礙遭突破只是時間問題，下波重點應是28.5元「彭淮南防線」。 台積電經13日終填息 改制季配息來最長紀錄 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 (中時新聞網) #彭淮南障礙 #台幣 #美元 #連假 #匯率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股飆7天救回月線 台積電明填息還有好戲 19:462020/10/11 財經 《電腦設備》融程電9月、Q3營收齊攀峰 全年拚增雙位數 11:072020/10/12 財經 《匯市》台幣再強升逾3角 本周戰彭淮南防線 10:172020/10/12 財經 鋼價連漲 鋼鐵族群 營運升勢壯 04:102020/10/12 證券．權證 國慶連假出遊潮 山上水道花園博物館喜迎70萬人次遊客 15:532020/10/11 寶島 台北富邦系統升級爆災情 業者：已修復 帳務將主動回沖 13:292020/10/11 生活 今年最後連假結束 國5視車流提早結束高乘載 12:542020/10/11 生活 天乾物燥風勢助長 苗縣農田引火整地竄濃煙眾人怨 17:362020/10/11 寶島 百貨周年慶 連假業績大進補 04:102020/10/12 產業．科技 搖滾跑旅即將登場，Volkswagen T-ROC 330 TSI R-Line Performance 展間體驗！ 10:322020/10/12 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 財經 台幣就是狂 點亮五大外幣 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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