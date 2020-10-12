新增2例境外移入 指揮中心14點記者會 10:172020/10/12 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥。（圖／翻攝自中時新聞網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天再新增兩例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將在下午2點召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。 指揮中心統計，國內截至目前累計529例確診，分別為437例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、488人解除隔離、34人住院隔離中。 (中時新聞網) #境外移入 #指揮中心 #新冠肺炎 #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警訊 青島現4例確診：均與胸科醫院高度關聯 10:032020/10/12 兩岸 菲律賓擁人口紅利 吸引外資 04:102020/10/12 企業經營 台商資金轉移 地下管道風險高 04:102020/10/12 產業財經 醫美鼻祖 愛爾麗國際醫療集團董事長 常如山快狠準 打造醫美界Apple 04:102020/10/12 企業經營 選後美中關係緩和 台灣怎麼辦？ 04:102020/10/12 焦點新聞 陸促公平分配 壓秒加入疫苗計畫 04:102020/10/12 話題觀察 大陸昨日新增無症狀感染者32例 確診境外輸入病例21例 09:392020/10/12 兩岸 台灣首個旅遊泡泡 鎖定帛琉 04:102020/10/12 生活新聞 保險碰瓷1／保險業務糾上百人假病詐保千萬 老媽菊花也出賣 09:272020/10/12 社會 印度新冠確診破700萬 將超車美國 04:102020/10/12 國際大事 生活熱門新聞 康軒臉書遭灌爆疑秒刪留言 Google最新評價露玄機 - 生活 堅果吃太多就是在囤油 營養師：盡量挑這2款 - 生活 又有2颱風恐接力生成 路徑曝光 氣象局：2地區大雨連炸3天 - 生活 台菜名店吃到「酸筍炒腸」 作家驚：喪宴作法闖大禍了 - 生活 一家月收7萬「吵到快離婚」 網戰翻：誰的問題大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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