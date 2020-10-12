國內今天再新增兩例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將在下午2點召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。

指揮中心統計，國內截至目前累計529例確診，分別為437例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、488人解除隔離、34人住院隔離中。

(中時新聞網)