上周五亞洲天然橡膠期貨全面走高，其中日本大阪天然橡膠創五周高點，因美國刺激財政計劃提振，吸引買盤增加押注，而中國大陸長假返市，也積極回補，推助天然橡膠期貨大幅走高；大阪OSE交易所-指標3月期貨漲1.7%，報每公斤194.7日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.4%，報每公斤199.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近4.5%，收於每噸12900元人民幣。

亞洲現貨市場也收漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.3%，報每公斤61.8泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.6%，報現貨價每公斤147.2美分。

據了解，泰國政府預期第4季度橡膠訂單持續增加，很多與新冠肺炎疫情相關的產品取得很好的成績，今年第4季度的訂單不斷增加，包括乳膠手套、橡膠產品等；其中以中國、馬來西亞及越南，由於緬甸、柬埔寨勞工回國，泰國國內沒有足夠的勞工收割橡膠以致於產量下降，促使國內外的橡膠價格上漲。(商品行情網)

(時報資訊)