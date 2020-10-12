台積電ADR上周五續漲1.12%並再創新高，每股約折合新台幣高達514.32元。台積電(2330)今股價開高5元為458元，最高達460.5元，並完成填息目標。

台積電8日公布，9月營收持續攀高，達1275.85億元，再創歷史新高紀錄，整體第3季營收為3564.26億元，季增14.71%，超越原訂季增約9.3%的目標。

台積電今日股價開高走高，早盤開高5元為458元，直接填息達陣。台積電109年度第1季現金股利9月17日除息，每股配發2.5元現金股息；台積電除息後股價一度表現疲弱，最低滑落至421元，但上周至今股價逐步上揚；除息至今第15個交易日，今天成功填息。

台積電ADR上周五持續收高在88.7美元，漲0.98美元，漲幅1.12%，換算每股為台幣514.32元。中國大陸媒體報導台積電已獲美國商務部許可，將可部分供貨給華為。對此，台積公司表示，不評論毫無根據的市場傳聞。

台積電9月營收攀高至1275.85億元，較8月增加3.8%，連續2個月業績刷歷史新高紀錄。台積電整體第3季營收3564.26億元，季增14.71%，再度改寫單季業績歷史新高紀錄。台積電上周五股價收453元，外資上周共計買超52742張。

台積電即將於10月15日舉行法人說明會，第4季展望持續受關注。

蘋果宣布於當地時間13日上午10時舉行發表會，多數分析師認為蘋果將推出iPhone新機。外資預期，台積電是iPhone新機最大受惠者，第4季營收可望季增8%至10%。

(時報資訊)