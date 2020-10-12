上周五芝加哥穀物期價多收揚，其中大豆期價飆升至2018年3月以來的最高價，因美國農業部周五表示庫存將減少至5年低點，加上全球最大的進口國中國的需求增加，貿易商密切關注作物供應，玉米期價升至一年高點，而小麥期價則從周四觸及的五年高點下跌。

美國農業部在月度報告中將大豆期末庫存預期下調了37％，並低於分析師預期；大豆出口預估從9月份提高了3.5％，玉米產量預估下調了1.2％，而大豆產量下降了1％。

隨著美國大豆供應趨緊，貿易商越來越將注意力轉向競爭對手生產國巴西，那裡的乾旱威脅到播種面積，貿易商也在關注黑海地區的作物天氣，因為乾旱不利於小麥播種。

終場11月大豆漲15.5美分，報1065.5美分，12月小麥跌1.5美分，報593.75美分，12月玉米漲8美分，漲395美分，10黃豆油漲0.91美分，報34.15美分，10月黃豆粉漲3.9美元，報363.10美元。(商品行情網)

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