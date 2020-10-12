汎德永業(2247)今以180元掛牌上市，並以300元開出紅盤，漲幅達66.7%，啟動蜜月行情。

汎德永業公布2020年9月合併營收為40.2億元，年增率達63.37%，刷新歷史新高紀錄，並創下連續兩個月年增率達50%以上的表現，第三季合併營收103.3億元，較去年同期成長30.5%，今年1-9月合併營收286.3億元，年增率20.56%。

國內新車市場9月創下近15年同期新高紀錄，汎德永業亦創佳績，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻齊全，加上9月起新車大量到港交車，推升9月合併營收40.2億元，刷新歷史新高紀錄，年增率逾六成。

汎德永業公司營運核心為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務。依公司目前收單情況來看，BMW熱門X系列休旅車，與Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等銷售表現依舊維持高水位，且第四季起旗下三大品牌預計有多款新車發表，及Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan將開賣，公司銷售業績成長動能無虞。

在歐洲車廠已全面復工，缺車疑慮可望完全消除，且三大品牌新車款於第四季將陸續推出，可望帶動今年年底、明年初的新一波交車熱潮。

(時報資訊)