新台幣匯價今早以28.9元開盤後，15分鐘內再強升逾3角，匯價又再創9年新高，最高匯價來到28.64元，再強升逾3角，企圖挑戰央行前總裁的「彭淮南防線」28.5元。

白宮提出規模1.8兆美元的經濟刺激方案，兩黨針對法案的分歧縮小，市場避險情緒進一步降溫，美元指數跌0.59%至93.06。非美貨幣上周幾乎全數收升，歐元上漲0.57%至1.1826，英鎊上漲0.76%至1.3036，日圓上漲0.39%至105.62，澳幣上漲1.05%。

新台幣方面，外資加大匯入以及出口商拋匯，新台幣上周盤中升破28.7元價位最高漲至28.679元的2011年5月以來高，實質交投偏多整理，後隨尾盤央行增加調節力道，上周四終場台幣小幅貶值0.1分以28.966元作收，連2日收黑。

展望本周，由於台股目前多頭續航，且美元指數在政府持續擴大舉債下，缺乏轉強誘因，新台幣本周恐挑戰28.5元。

(時報資訊)