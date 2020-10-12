憂產量減少，上周五紐約棉花期貨收漲；因颶風對三角洲作物損失擴大，引發投資人對產量削減低於預期的擔憂，美國產量預計將減少三分之二百萬包；另外，中國和印度需求增加，帶動棉價收漲；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲0.22%，收盤每磅67.64美分；而3月棉花期貨漲0.23%，報每磅68.42美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12840元人民幣；庫存方面，截至10月8日，ICE登記庫存21963包，與前一日增加1494包。

據美國農業部的世界農業供需估計WASDE報告顯示，美國的產量從9月份的1706萬包，略微降至1705萬包，但2020/21作物年度的出口和期末庫存沒有變化。

並調降對全球生產和期末存貨的估計，因中國和印度需求強勁，消費量預計將增加150萬包。(商品行情網)

(時報資訊)