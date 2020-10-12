根據財政部新制，統一發票免稅門檻從新台幣2000元提高至5000元，也就是中獎金額5000元以下不用繳稅。一名網友表示，第一次中了1000元的發票，不過日前到超商兌換時，店員竟扣了4元讓他不解，PO上網後，隨即掀起上萬名網友論戰。

中天新聞 「免扣稅」小確幸！ 發票、彩券中獎五千元內「實得實領」

這名網友在臉書《爆怨公社》發文指出，他第一次中統一發票5獎1000元，前往超商兌獎時，店長先反問他是不是有中獎，他回答「難道是沒中獎的，妳要幫我對號碼嗎？」後來一旁男店員見狀，連刷都沒刷就跟他說有汙損不能換。

原PO說他前往第二家超商兌換，結果同樣被反問是不是有中獎，他無奈回答「要不然？」女店員一開始說不能換，原PO強調發票號碼很清楚，請她再試一次，對方才請男店員協助操作；最後雖然成功兌換，但卻扣了4元印花稅，原PO問5000元以下不是不用扣？女店員則提高音量回答還是要扣後，然後用摔的把錢給他。

原PO質疑5000元以下是不是不用扣稅，並詢問大家「真的有扣4元這件事嗎？」貼文一出，馬上引起網友熱議，不料多數網友都力挺店員，並瞬間湧出上萬則留言。

有內行網友解釋，財政部去年12月上路的新制，有關發票、彩券中獎5000元以下免稅，其實是指中獎5000元以下不需繳20％的「所得稅」，但還是要扣印花稅，所以店員並沒有錯。此外，也有不少網友認為，到超商換發票也有可能是因為統編打錯之類的，所以店員才要確認對方是不是要換中獎發票，但原PO語氣不佳，才會引起店員不爽。

(中時新聞網)