詹姆斯生涯第4次獲選總冠軍賽MVP榮耀。(美聯社)

就在湖人4勝2敗擊退熱火摘下隊史第17冠，總冠軍賽MVP人選也跟著出爐，結果當然毫無意外，12日貢獻28分、14籃板及10助攻大三元數據的「小皇帝」詹姆斯，毫無意外擊敗明星隊友「一眉哥」安東尼戴維斯，搶下生涯第4次FMVP。

「對我來說，這座NBA總冠軍意義重大，我們終於回到了該在的地方，」詹姆斯表示，「非常感謝我的所有隊友與湖人團隊，這個榮耀必須要跟所有人分享。我只是努力做好自己的事情，希望能讓我的隊友、教練與家人感到驕傲。」

「在我生涯前7年很難拿到總冠軍，如今我已經拿下第4次總冠軍了，但我最想分享的人，還是安東尼戴維斯，」詹姆斯說，「我們想在這裡努力促進社會變得和諧，希望以後可以變得更好，這需要大家一起努力推動，這是愛的展現。」

這是詹姆斯自從2012、2013及2016年摘冠之後，生涯第4次總冠軍，也都包辦4次FMVP，他在騎士、熱火與湖人3隊都拿過總冠軍，他更成為史上首位能在總冠軍賽系列戰至少拿下150分、50籃板及50助攻的球員，繼續寫下更多歷史！

(中時 )