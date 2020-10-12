低利時代下追求收益成為基金投資的主要目標，尤其國人以投資高收債基金為大宗。投信投顧公會理事長張錫12日表示，高收債今年在景氣衰退、匯損等利空下，確實表現會不好，但以長線來看，未來新冠肺炎疫情苗問世景氣回升，不失為資產配置的一環。投資人對於債券基金投資應以長線的眼光視之，且還是應留意投資風險。

張錫指出，全球景氣受到新冠肺炎疫情影響，多國GDP出現負值，自然直接影響和景氣連動性高的高收益債市表現。另外，今年表現出色的科技類產業，發債的量不如傳統產業多，再加上新台幣匯率升值，國人投資高收益債的收益可能不如預期。但以長線來看，高收益債表現會隨景氣好轉回升，目前整體違約率也還在正常範圍，高收益債仍將可視為中長線投資的標的。

對於債市投資，張錫強調，投資人不要以為債市投資穩賺不賠，投資標的的信用評等和匯率都是重要的參考指標，絕對不是保本的投資標的。但是以資產配置角度來說，高收債基金的收益在低利時代下有其誘因，加上長期景氣回升有望以及匯率的變動率可望縮小，現在並不是出售高收債資產的好時機，仍應以長線的投資角度視之。

另外，從追求收益的角度來看，投資人想要穩健賺息收不是只有債券基金一途，張錫表示，不少優質的高股息股票不僅收益不比高收益債券基金差，穩健程度甚至更好，投資人應該以風險的角度來看股債投資，打破債券沒有風險、股票風險很高的迷思。

(工商 )