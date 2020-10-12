（圖／好看視頻）

昨（10日）有大陸網友拍下火車乘客「集體擦車窗」的畫面，只見大家紛紛下車，從車廂外面用毛巾、手帕甚至直接用手或衣袖擦車窗，激動的程度簡直就像周年慶搶花車商品一樣。原來他們是為了要欣賞青藏鐵路沿途的美景，才這麼努力的擦車窗。

綜合陸媒報導，昨日大陸一列行駛青藏鐵路的列車，每每到站就有許多乘客把握短暫停靠時間，直接跳下車擦拭車窗，這都是為了能從車內就拍下沿途美麗的風景。有乘客直言：「美景不可辜負啊！」

青藏鐵路沿途風景(圖/shutterstock達志影像)

據《百度百科》指出，青藏鐵路是全世界海拔最高、鐵道最長的一條高原鐵路，從青海省西寧市通往西藏自治區拉薩市，全長1956公里，最高時速160公里。

青藏鐵路沿徒共經45站，乘坐這班列車可以欣賞許多美景，有巍峨的唐古拉雪山、草原戈壁、大陸最大的鹽湖察爾汗鹽湖、海天一色的青海湖。其中格爾木到那曲這段路線甚至可以看到四季變化，從盆地到雪山，從戈壁到草原，從高山到湖泊。不只大陸民眾非常嚮往搭乘青藏鐵路，世界各地也有許多人特地前往中國，就是為了搭乘這班列車。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)