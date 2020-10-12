警員使用人臉辨識系統，成功查出老婦身分，送她安全返家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局協和派出所員警接獲民眾報案，指福中16街附近有名老婦徘徊，疑似走失需要警方協助，警方到場發現老婦無法準確說出身分資料，立即使用人臉辨識系統成功查出老婦的住處，並順利送其返家。

協和派出所警員曾盈甄、賴建誌接獲民眾報案，稱有名老婦人徘徊在西屯區福中16街附近，問婦人名字或相關資訊，一問三不知，只能請求警方協助處理。

警方到場詢問老婦相關資料，但老婦依舊不願開口，警員曾盈甄靈機一動，使用人臉辨識系統成功查出老婦身分。

警方查出為七十五歲的李姓婦人，獨自外出散步一時忘記所在位置，在附近不斷徘徊數小時，警方擔心其體力透支若自行返家恐有危險，駕駛警車協助送其返回住處，老婦沿途不停感謝警方的協助，大讚人民保母熱心為民服務。

警方提醒民眾家中若有失智或高齡老人，建議讓其配戴具有聯絡資訊的手環，家庭成員間也須相互關懷，注意高齡長者動向等，方能預防憾事之發生。

(中時 )