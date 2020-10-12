拜登在民調中持續領先川普

美國民主黨總統候選人拜登在全美，甚至搖擺州的民調中領先現任總統川普。從新冠肺炎，醫療健保到法律與秩序，幾乎在每個議題上，拜登在選民心目中都勝過川普。

然而，CNN新聞網11日的分析指出，儘管好消息不斷，但許多民主黨人卻似乎還是很焦慮。4年前希拉蕊成為川普手下敗將的創傷，至今仍令他們記憶猶新。近一星期以來，連串公布的新民調顯示，拜登正在擴大領先幅度。不過，自由主義派，尤其是那些參與度高的網民，反應不是無奈，就是幾近憤怒。

而這些緊張的反應，大都源自民主黨一心希望，選民不要自滿，誤以為拜登大選勝券在握。2016年除了獨立民調外，幾乎所有的民調都看好希拉蕊，可是最後贏得大選的卻是川普，使許多專家跌破眼鏡。有人說，川普是超越民調科學的超自然力量。

因此，當2020年的最新民調顯示，拜登領先時，社群媒體隨即掀起某種反彈，他們的反應簡單說就是，「別管它們」，或是「別自滿！」

事實上，隨著川普和部分共和黨議員壓制投票，或是質疑大選結果，這種緊張也與日俱增。川普始終不願承諾，萬一敗選會接受最後結果。專家說，這是一種壓抑選民熱情的手段。甚至有人擔心，持續蔓延的新冠肺炎大流行可能影響兩黨投票率的可靠性。

然而，要是大選過程中不受干擾，幾乎所有能用的預測結果都有利拜登。不過，這並沒讓民主黨人覺得好過些。美國前總統歐巴馬的首席策士艾克塞羅德（David Axelrod）說，隨著大選進入倒數計時，不確定感也變本加厲。

(中時新聞網)