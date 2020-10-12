針對北京大動作搜捕台灣諜報工作人員，中華戰略學會研究員張競指出，其實兩岸目前尚未就解決敵對狀態找到妥善的政治解決方案，因此相互之間進行諜報活動完全可以理解。但從事情報蒐集與執行顛覆破壞性質截然不同，應對處理強度與原則當然會有差異，此亦不令人感到意外。

「來往兩岸都會遇到雙方情報單位前來試探吸收，有時誘之以利，更有時誘之以色，甚至還有運用人情壓力與威脅恐嚇方式，希望強迫就範。」張競表示，「只要本身不貪圖名利或受到引誘，或是本身道德人品無瑕，就應當不會因此失足。」

張競認為，對於本身具有相當社會地位者來說，其實只要反問前來試探者，假若以其身份地位鬧出間諜案，對兩岸正當往來，只有百害而無一利，對方通常就會知難而退。「其實遇上此種情事，坦然找治安機關備案，應當是最好處理方式。」

張競強調，本次大陸以透過媒體認罪方式處理問題，其實相當令人遺憾。就大陸本身法律體系與法庭審理程序來說，如此作法是否合於程序正義，大陸國安部門必須反省檢討。此種作法能否符合國際社會保障人權基本規範，台灣社會對此將有何種觀感，對於促進兩岸融合是加分還是減分，大陸對台政策主管機關必須通盤思考精算。

「爭取台灣認同與肯定大陸重視人權法治對於改善兩岸關係相當重要」，張競呼籲，「而如今此種文革公審自清自白認罪戲碼，真是讓希望破壞兩岸關係者額手稱慶，但卻會讓有意促進兩岸融合者痛心不已。」

張競認為，等到北京能夠理解到再惡劣不堪的罪刑嫌犯，其人權亦應依法獲得保障時，北京才能理直氣壯面對台北；但反過來說，台北對於偵辦共諜在程序正義上亦非完美，本身亦須誠心檢討，否則高調指責北京時，本身能不感到心虛羞恥嗎？

(中時 )