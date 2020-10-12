瑞智精密上半年出貨訂單因新冠肺炎疫情而延後至第三季釋出，加上大陸實施空調新國家標準能效，促使大陸空調業出清庫存，造就第三季營運傳捷報，銷量及合併營收雙雙創同期新高。瑞智10月進入外銷歐美旺季，目前接單優於9月，今(12)日將參加元大證券主辦法說會，說明第四季營運展望。

瑞智9月壓縮機銷售150.56萬台，月增1.42％，年成長7.04％，但受限客戶砍價，營收並未隨銷售增長而同步增長，反而呈現負成長。9月合併營收14.36億元，月減0.25％，年減3.37％。第三季銷售台數487.76萬台，年增幅35.72％；第三季合併營收46.29億元，年成長16.59％。前三季累計銷售1,399.61萬台，年增2.81％，締造歷史次高；前三季累計合併營收141.09億元，年減8.89％。

瑞智主管表示，7、8月大陸空調業者拉貨強勁，9月下旬逐漸進入歐美外銷旺季，銷售台數回升，第三季銷售量及合併營收，雙雙改寫同期歷史新高，呈現淡季不淡。

瑞智主管表示，當前全球市場仍受新冠肺炎疫情蔓延、中美貿易摩擦等不確定因素影響，瑞智持續觀望市場機會，隨時因應市場波動。不過第四季進入壓縮機外銷歐美市場旺季，睿智10月接單超過160萬台，勝過9月，大陸廠配合十．一長假放8天假，生產出貨是否受影響，還要看後續出貨而定。

(工商 )