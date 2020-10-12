鑄件大廠永冠-KY拜全球風電需求強勁，9月出貨噸數攀升至17,661噸及合併營收達8.32億元，不單雙雙改寫同期新高，也締造上市以來單月新高。10月風電客戶訂單熱度不減，個別產業機械客戶訂單也有回溫的跡象，注塑機訂單平穩。

永冠因全球風電產業景氣熱絡，風電能源類訂單彌補產業機械及注塑機鑄件訂單下滑部分，9月出貨17,661噸，月增2.63％，年增11.76％；9月合併營收8.32億元，月增4.42％，年增幅達10.44％。

永冠指出，永冠因全球風電需求強勁而受惠，9月營收及出貨量為上市以來的新高。10月考量中國大陸地區十一長假的因素，上班天數減少，10月出貨量會受影響。風電客戶訂單維持正常水位，產業機械類客戶個別需求而有回溫現象，注塑機產業客戶需求平穩。

永冠第三季出貨噸數為52,370噸，季增13.04％；年成長15.77％。第三季合併營收24.31億元，季增幅13.81％，年成長12.10％。前三季出貨噸數122,920噸，年增3.73％，前三季合併營收56.96億元，年增0.45％。

永冠指出，前三季再生能源類、注塑機及產業機械營收分別為17.70億元、2.83億元及3.77億元，再生能源類營收比去年同期增加37.4％、注塑機及產業機械營收分別比去年同期減少21.9％、27.1％。

(工商 )