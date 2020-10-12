「2020台北國際旅展」將於10月30日至11月2日盛大登場，台灣高鐵（2633）表示，自即日起至11月30日止，率先推出「高鐵趣玩8」線上旅展，精選8大類超值產品，包括高鐵假期「振興3000」、「加時不加價」、「高端遊」、「精緻遊」4大專案，還有搭配超值高鐵車票優惠的「飯店聯票」與「交通聯票」，以及TGo會員三好禮、高鐵聯萌小物等，全部搶先上線。

台灣高鐵指出，本次線上旅展推出的8類優惠產品，可以充分滿足旅客多元化的旅遊需求。針對喜愛輕鬆出遊的旅客，高鐵假期套裝行程可一次搞定各種旅行需求；其中「振興3000」專案，旅客可選擇購買高鐵車票搭配36小時和運租車，或是入住高鐵精選的全台19家飯店，兩人同行單人只要振興價3,000元。

以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的君品酒店，全部均一價，只要3,000元。

此外，針對喜愛自由行的旅客，線上旅展也特別推出台灣高鐵「飯店聯票」及「交通聯票」的優惠選擇；「飯店聯票」特別規劃49家北部地區熱門飯店，凡於官網訂房即享加購高鐵車票75折優惠。

而對於只需要交通安排的旅客，高鐵公司則推薦「交通聯票」，精選7條人氣路線，包括：北北基好玩卡、台南好玩卡、高雄好玩卡、日月潭線、小琉球線、墾丁快線、花蓮線，搭配高鐵車票均享7折優惠。

針對追求精緻化旅遊的客群，高鐵假期「精緻遊」以及「高端遊」產品。其中，「精緻遊」精選7條二日行程，第一天專人帶您體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用，兼顧豐富性及時間彈性。

「高端遊」則提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz休旅車接駁，加上入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴、暢遊秘境景點，讓旅客不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。

還有持續熱銷的高鐵假期「加時不加價」專案，提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇。其中高鐵+住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3點才能入住、翌日上午11點就要退房的限制，旅客可多享受4小時飯店設施。

台灣高鐵表示，所有高鐵旅遊產品除了於旅展現場銷售外，即日起也可透過「高鐵趣玩8」線上旅展網頁購買，歡迎旅客「超前部署」。

(工商 )