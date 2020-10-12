新華社旗下微博新華視點公布，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日上午在廣東省深圳市舉行。大陸國家主席習近平屆時會出席大會，並發表重要講話。

「南華早報」稍早引述消息人士報導，習近平此行亦會會見香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠，但尚不確定兩名特首是否會單獨和習近平會面，而習近平最快可能於13日抵達廣東。

香港經濟日報報導，深圳經濟特區成立於1980年8月，是時任中國領導人鄧小平改革開放政策下，大陸最早成立一批經濟特區之一。深圳經濟特區成立10、20、30周年時，時任國家主席江澤民、胡錦濤皆有到訪深圳並發表講話。

2020年深圳經濟特區成立40周年時值中美科技戰，美國對中國大陸高科技產業圍追堵截，而深圳作為中國大陸改革重地和科技中心，習近平此時南巡深圳既是繼承了過去領導人傳統，同時亦添了應對今日時局的意味。

此外，2020年10月25日是抗美援朝70周年，中央料有大型紀念活動，而中共中央第十九屆五中全會會於10月26至29日舉行，會研究關於制訂「十四五規劃」和2035年願景目標，習近平在此之前到訪深圳，分析認為是要發放重要信息。

(工商 )