受惠貨源充足及供貨穩定，客思達-KY（2936）第三季合併營收28.69億元，較上一季成長17.49％。在持續佈局數位轉型新零售下，展望第四季傳統家具銷售旺季，營收相對審慎樂觀。

根據美國商務部最新統計數據，新屋銷售至8月已連續四個月成長。客思達-KY指出，受惠美國房市交易熱絡，家具及家居零售需求升溫，加上受惠集團近年積極優化供應鏈採購管理系統，有助在疫情期間保留更多銷售動能。

客思達-KY目前在美國設有8個營業據點及9處倉庫，備有充足存貨供銷售，加上集團穩定的供應鏈補充貨源以及穩健的財務結構及良好的現金流量維持，係帶動集團第三季季增關鍵，成長力道優於美國家具及家居零售產業整體表現。

面對疫情影響民眾消費習慣，客思達-KY趁勢推廣今年新推出的APP手機應用程式，透過手機應用程式結合銷售平台與實體門市的互動性，進一步深入大型及區域型零售業者消費市場布局；另一方面，為強化「Coaster」自有品牌行銷宣傳，近期更與美國Military Makeover實境節目合作，提供平價實用款，有望帶動市場占有率提升。

此外，積極布局Online to Offline新零售營運模式，持續實踐數位化轉型，除完善電子平台資料庫外，已陸續完成旗下約200件產品導入3D及擴增實境(AR)等影像技術，完整呈現家具產品視覺化以提升交易意願。

(工商 )